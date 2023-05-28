Tüketiciler Derneği, yılda bir kez tahsil edilmesi gereken “yıllık belediye hizmet resmi”ni her ay alan belediyeleri protesto etti

Tüketiciler Derneği, yılda bir kez tahsil edilmesi gereken “yıllık belediye hizmet resmi”ni her ay alan belediyeleri protesto etti
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Tüketiciler Derneği, Meclis’te 16 Ocak 2023’te oy çokluğuyla onaylanan Belediyeler (Değişiklik) Yasası uyarınca “belediye hizmet resmi”nin yılda bir kez alınması gerektiğini belirterek, her ay bu resmi su faturalarıyla tüketicilerden tahsil eden belediyeleri kınadı ve protesto etti.

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Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, yoğun tepkilerin aylardır gündemde olmasına rağmen yasayı çıkarak Meclis’in, milletvekillerinin, İçişleri Bakanlığı’nın ve Sayıştay’ın tüketicilerin sorunlarına uzak kalmasını manidar bulduklarını ve kınadıklarını kaydetti.

“Belediye Hizmet Resmi”nin yasada yıllık olduğunun net şekilde ifade edildiğini belirten Işık, fazladan tahsil edilen miktarın tüketicilere iade edilmesini ve takibinin Sayıştay tarafından yapılmasını istediklerini açıkladı.

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