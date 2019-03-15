KKTC Tüketiciler Derneği, Dünya Tüketiciler Günü vesilesiyle konferans düzenledi. Konferansta yılın ödülleri de dağıtıldı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık açılışta yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunması yönünde yapılan çalışmalarda tüketici haklarına gereken önemi veren işletmelerin de korunduğunu, tüketicileri mağdur etmeyen iş insanlarının Dernek tarafından ödüllendirerek tüketicilere doğru adresin gösterildiğini kaydetti.

Avrupa Birliği ülkelerinde, tüketici örgütlerinin, bir bakanlık veya resmi daire düzeyinde olduğunu kaydeden Işık, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde de olduğu gibi bazı ülkelerde tüketici örgütlerinin devlet tarafından da maddi olarak desteklendiğini kaydetti.

DANA ETİ FİYATLARI

Konuşmasında piyasadaki fiyatlarla alakalı 4 konuya dikkat çeken Işık, inek etinin iki kat fiyatla dana eti olarak satıldığını tespit ettiklerini, konu ile ilgili yaptıkları pek çok uyarıya rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadığını ifade etti.

ELEKTRİK

Ülkede 28 belediye, üniversite ve kumarhanelerin elektrik borçlarının bulunduğunu ve bu borçların elektrik ücretlerine yapılan zamlarla tüketiciye ödetildiğini de savunan Işık, Dernek olarak Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi ve Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesini desteklediklerini ifade etti.

KREDİ FAİZLERİ

Tefeciliği, bileşik faizi, temerrüd faizi sınırlandıracak, tüketici kredileriyle ilgili yasal düzenleme beklediklerini kaydeden Işık, Merkez Bankası’nın ilgili düzenlemenin hayata geçmesiyle uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Ürün Güvenliği Yasasının gereklerinin yapılmadığını belirten Işık, yasada öngörülen denetimler yapılmadığından dolayı tüketicilerin kanser etkisi olan ürünlerle karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

ŞAFAKLI

İktisat ve Finans Uzmanı Okan Veli Şafaklı, konuşmasında faiz uygulamalarına değindi.

Kredilere uygulanabilecek faiz oranlarına sınırlama getirecek bir düzenleme olmadığından dolayı bankaların tefeci suçlamasına maruz kaldığını ifade eden Şafaklı, kredilere uygulanabilecek faizler hakkında getirecek yasal düzenlemenin bankacıların tefeci gibi görünmesini ortadan kaldıracağını, bugün bazı finansal kuruluşların tefeci gibi hareket ettiğini ancak tüm finans kuruluşların tefeci suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Faiz düzenlenmesinin Avrupa Birliği yasalarına uyum çalışmalarının da bir parçası olduğunu kaydeden Şafaklı, eğer AB ile uyum çalışmalarında ciddi ise, kredi faizleriyle ilgili AB’daki düzenlemelere de sıkı sıkı sarılmak gerektiğini ifade etti.

SAYDAM

Ekonomist Mehmet Saydam ise, tüketicilerin harcamalarında hesaplı hareket etmesi gerektiğini aksi halde mağduriyet yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün “hoyratça tüketen bir topluma” dönüştüğünü kaydeden Saydam, toplumun “arzu/istek” ile “gıda, kıyafet, eğitim, ulaşım” gibi temel ihtiyaçları “karıştırmakta” olduğunu kaydetti.

Mehmet Saydam, “onda var benim niye olmasın” düşüncesiyle hareket edildiği sürece, ciddi düzeyde iflas ve mağduriyetin devam edeceğini söyledi.

ÖDÜL TÖRENİ

Etkinliğin ikinci bölümünde Dernek tarafından layık görülen ödüller dağıtıldı.