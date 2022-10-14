Tüketicilerin Elektrik Kurumu’na olan borçlarının tahsili ile ilgili mali düzenlemeye ilişkin yasa gücünde kararname hazırladı

Bakanlar Kurulu, tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan elektrik borçlarının tahsili ile ilgili mali düzenlemeye ilişkin yasa gücünde kararname hazırladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve dünyada ve ülkede, küresel kriz ve pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizden doğan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan kararname, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

-45 gün içinde başvuranlara ödeme kolaylığı

Kararnameye göre, bugünden itibaren 45 gün içinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na başvuranlara ödeme kolaylığı sağlanacak.

Vadesi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmeyen elektrik tüketiminden doğan asli alacak miktarının tümünün tahsil edilmesini öngören kararnameye göre, vadesi geldiği halde ödenmeyen ve borç miktarı esas alınarak belirlediği taksit sayılarına göre en fazla 30 ay taksitli olarak yararlanmak için yapılan müracaatta, yüzde 5 peşinat ödemesinin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zamlarının yüzde 50’si tahsil edilecek.

Tek bir defada ve peşin ödeme olarak yararlanmak için yapılan müracaatta ise, peşin ödemelerin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zammının yüzde 20'si ödenecek.