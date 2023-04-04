Tuluy Kalyoncu’dan El-Sen’e destek!

Uzun süre KIB-TEK’te görev alan teknisyen Tuluy Kalyoncu, eylemde olan El-Sen’e destek belitti.
Tuluy Kalyoncu, eylemde olan El-Sen’e desteklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile belirtti.
Kalyoncu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:
"ÇOK GEÇ OLMADAN EL-SEN'E DESTEK VERİLMELİDİR
Hükümet, elektrik faturalarının % 15 kadar yüksek olmasının sorumlusu AKSA ile yeniden ve belki de daha yüksek bedellerle sözleşme imzalayabilmek için yasa değişikliği yapmaya çalışıyor. Bunun önüne geçmek için EL-SEN üyeleri ile KTAMS'a üye bir avuç meclis çalışanı bugün direndi.
Hükümet, yasayı geçirip sözleşmeyi imzalamak için kararlı görünüyor. EL-SEN üyeleri de bunu engellemek için kararlı bir mücadele başlattı. Ancak, bu konu sadece EL-SEN üyelerini ilgilendiren bir sorun değildir. Elektrik faturalarından şikayet eden her birey ve örgüt bu mücadeleye acilen destek vermelidir!"