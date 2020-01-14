"Tüm ilçelerde Dr. Küçük ve Denktaş anıtları olmalı"

HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu Meclis'te , “Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ın Büstleri” ile ilgili konuşma yaptı. Büyükoğlu, anma törenlerinin sadece merkezde yapıldığını ancak tüm ilçelerde tam anlamıyla yapılamadığını kaydetti.

İlçelerde liderlerin büstlerinin de olmamasından dolayı anma törenlerinin Atatürk Anıtı ve büstleri önünde yapıldığını ifade eden Büyükoğlu, Dr. Küçük ve Denktaş’ın tüm ilçelerde meydanlara anıt ve büstlerinin dikilmesi gerektiğini, Ulu önder Atatürk Anıtlarının yanına konuşlandırılabileceğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2020, 17:56