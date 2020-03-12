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Tüm müze ve ören yerleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılıyor

Tüm müze ve ören yerleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılıyor
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Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından bu sabah itibariyle Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ülkemizdeki tüm müze ve ören yerlerini 1 Nisan 2020 tarihine kadar ZİYARETE KAPATMA kararı aldıklarını duyurdu.
Özersay paylaşımında;

‘Bu sabah itibariyle Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ülkemizdeki tüm müze ve ören yerlerini 1 Nisan 2020 tarihine kadar ZİYARETE KAPATMA kararı aldık.

Her gün yüzlerce yabancı ve yerli turistin topluca ve turlarla ziyaret ettiği müze ve ören yerlerinde virüsün yayılma olasılığı yüksek, gerek bu nedenle gerekse özellikle bu noktalarda görev yapan personelimizin sağlığı açısından bu tedbir alınmıştır. Bugün Bakanlar Kurulu’nda bu türden başka kararların alınması da değerlendirilecektir. Kamuoyunun bilgisine.’ dedi.

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