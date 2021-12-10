Tüm parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve icrası ertelendi

İcra, taksit, hapislik ve mazbata dahil olmak üzere tüm parasal hükümlerle, konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrası 30 Haziran 2022 tarihine kadar ertelendi. Karara ilişkin yasa gücünde kararname, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, "Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname"yi onayladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kararname, Cumhuriyet Meclisine sunulacak.

“Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname", Kovid-19 nedeniyle yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak icra, taksit, hapislik ve mazbata dahil olmak üzere tüm parasal hükümlerle, konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrasının ertelenmesi ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla hazırlandı.

Kararnameye göre, Hukuk Mahkemeleri Usulü Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ve/veya icrası 30 Haziran 2022 tarihine kadar ertelendi. Aile davalarında verilmiş tazminat ve nafaka hükümlerinin icrası ise Kararname’nin dışında bırakıldı.