Tüm turistler, ülkelerine gönderiliyor

Küresel salgın haline gelen korona virüs salgını ile ilgili olarak, toplum sağlığını korumak amacıyla hükümetimizin almış olduğu radikal kararlar çerçevesinde, Turizm Bakanlığı olarak, ülkemizde turist statüsünde bulunanlar, ülkelerine geri gönderiliyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Kıbrıs Tür Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile işbirliği içerisinde, ülkemizde turist olarak bulunan tüm ülke vatandaşlarını, yeterli sayıda kiralanan uçaklarla, 14 Mart itibariyle, 16 Mart Pazartesi akşamına kadar, ülkelerine güvenli bir biçimde gönderiliyor.