Tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenleniyor.

Bugünkü kutlamalar Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla başladı.

Bugün ilk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer aldı. Lefkoşa’da merkez okullarından öğrenci, öğretmen, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “Atam İzindeyiz” korteji yapılıyor. Yürüyüş saat 18.00’de Lefkoşa Girne Kapısı’ndan başlayıp, Atatürk Anıtı ve Dereboyu Avenue’da devam edecek.

Kortejin, Dereboyu Avenue önüne varmasının ardından saat 19.30’da Nejla Egemen (YDK Müzik Öğretmeni), “Telsim Freezone Liseler Arası Müzik Yarışması” 3’üncüsü Polatpaşa Lisesi, 2’ncisi Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 1’incisi Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verecek.

- Gazimağusa

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00düzenlenecek. Öğrenciler, tören öncesinde saat 09.00’da Akkule Kapısı’ndan Zafer Anıtı’na “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yapıldı.

Öğrencilerin, Zafer Anıtı’na ulaşmasının ardından saat 09.20’de protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve cevabını okudu.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi edebiyat öğretmeni Döndü Selvi’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam eden törende, şiir de okundu.

- Girne

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılacak tören saat 08.30’da başladı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve şiir de okundu.

Girne’de okullar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla saat 17.00’de ise, Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak, Atatürk Büstü’nde sona erecek kortej yürüyüşü düzenlenecek.

- Güzelyurt

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başladı. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

KTBK 49. P. Alay Komutanlığı temsilcisi ve GTMK Tarih Öğretmeni Duygu Geylan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, şiirler de okundu.

- İskele

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00’da başladı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını KTBK adına Hava Savunma Teğmen Özcan Sazak’ın yaptığı törende, şiir, özdeyiş, marş, ant ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de okundu.

Tören öncesinde saat 09.00’da, öğrenciler, bayrak ve flama ekipleri, tüm daire, kurum, kuruluş sorumluları Bekirpaşa Lisesi önünde toplanarak, kortej bando eşliğinde tören alanına yürüdü.

- Lefke

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başladı. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Lefke Gazi Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Ufuk’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı törende, şiirler de okundu.

- Geçitkale

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü nedeniyle Geçitkale Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Saat 09.00’da başlayan törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğretmeni Tayfun Gergin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı törende, şiirler de okundu.

- Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yer alan tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Polatpaşa Lisesi öğretmeni Okan Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Ata’ya cevabını okumasının ardından “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” isimli oratoryo ve şiir okunmasıyla tören sona erdi.

- Birkan Uzun anısına doğa yürüyüşü

Kutlamalar çerçevesinde bugün 09.00-11.00 saatleri arasında Birkan Uzun anısına “Atam, Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” adlı doğa yürüyüşü Bufavento Kalesi’nde yapılıyor.

Yürüyüş, ünlü Türk Dağcı Serdar Kılıç ile birlikte Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardan öğrenci ve öğretmenler, üniversite öğrencileri ve doğa yürüyüş kulüplerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.