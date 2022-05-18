TUMFED'den Kıbrıs Genç Tv'ye ziyaret

Türk Musikisi Federasyonu Kıbrıs Genç Tv’yi ziyaret etti. Ziyarette Türk Musikisi Federasyon Başkanı Hasan Kaya, Çorlu Müzik Derneği Koro Şefi Gülden Kaya ve Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu Şefi Ersin Tünay bulundu.

Ziyarette Türk Musikisi Federasyonu Başkanı Hasan Kaya, Kıbrıs Genç Tv Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye TÜMFED’in flamasını taktim ettiler.

Ziyarette konuşan Federasyon Başkanı Hasan Kaya 19 Mayıs Akşamı Kıbrıs Genç Tv’de porgram yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Kıbrıs Genç Tv Kurucu Başkanı Ertan Birinci ise yapılan bu ilk ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve çalışmalarından ötürü heyeti tebrik etti.