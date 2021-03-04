Tümgeneral Sezai Öztürk'ten , İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e ziyaret

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.



Bakan Kutlu Evren, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Erenköy Direnişi’nin kahramanlarının anılarından oluşan “Anılarda Erenköy” kitabını takdim etti.Bakan Kutlu Evren, bir avuç yüksek öğrenim genci ile kahraman mücahitlerin sayıca üstün, ağır silahlarla donatılmış Yunan kuvvetlerine karşı emsaline az rastlanan bir direnişi anlatması yanında Kıbrıs Türkü’nün ulusal davaya olan inanç ve kararlılığının da bir meşalesi olan Erenköy Direnişi’nin kahramanlarının anılarından oluşan kıymetli eseri Tümgeneral Öztürk’e takdim ederken, Ada’daki Türk varlığının teminatı, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünün sembolü olan Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın her daim güçlü, muzaffer ve muvaffak olması dileklerinde bulundu.Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e günün anısına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri plaketini taktim etti.