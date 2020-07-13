Tunalı: Üreticiye sahip çıkın yoksa ürete ürete bu insanlarımız batacaktır

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, üretimin istenilen seviyede yapılmamasından dolayı ekonominin dışa bağımlı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.

Tunalı yaptığı yazılı açıklamada, üretmeyen toplumların ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun yanlış politikalar nedeniyle üretim konusunda yaşadığı zorlukları hala aşamadığını ifade etti.

Tunalı, bugüne kadar uygulanan politikaların ülkeyi üretkenlikten kopararak hazırcılığa sevk ettiğini ifade ederek, “Oysa yıllar öncesine baktığımız zaman Kıbrıslı Türk insanının üretim

konusunda başarılı olduğunu görüyoruz.1974 sonrasında Kıbrıslı Türk insanı üretimden koparılarak ya devlet kadrolarına alınmış ya da ülkeden kaçırılmak için her şey yapılmıştır.Nitekim Özal’ın Saray Hotel’in balkonundan yaptığı söylemi hiç unutmamak gerekir ‘Siz üretmeyin biz size her şeyi göndereceğiz’ demişti.Aynen söylenen gibi oldu ve Kıbrıslı Türk insanı üretmeyip tamamen hazırcılığa alıştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Hükümeti eleştiren Tunalı, 700’ün üzerinde iş yerinin kapandığını, süt, patates ve soğan ürecilerinin ürünlerini tarlalara ve sokaklara döktüklerini ifade etti.

Üreticilerin perişan olduğunu ifade eden Tunalı, hükümetin üreticiye çare üretmekten aciz olduğunu iddia etti.

Hükümetin görevinin çare üretmek olduğunu ifade den Tunalı, hükümete; “Üret diyorsunuz, bu halk üretiyor ve batıyor” diye seslendi

Hükümetin aklında sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu ileri süren Tunalı, “Artık aklınızı başınıza toplayarak üreticiye sahip çıkın yoksa ürete ürete bu insanlarımız batacaktır” ifadelerini kullandı