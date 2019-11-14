Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi Tünay İrfanoğlu hayatını kaybetti.

Mağusa’nın tanınmış isimlerinden ve yıllarca UBP’de emek vermiş olan İrfanoğlu’nun vefatını Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy sosyal medya hesabından duyurdu.

Taçoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Bazı acıların tarifi olmadığı gibi, bazı kayıpların da yeri doldurulamamaktadır. Ve bazı alınan haberler de bizleri derinden yaralamaktadır.

İşte o kayıplardan bir isim daha…

Gazimağusa’nın tanınmış ve sevilen isimlerinden, Partimize yıllarca, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan emek vermiş Parti Meclis Üyemiz Sayın Tünay İrfanoğlu’nun hayatını kaybettiği haberini üzülerek almış bulunmaktayız.

Her zaman, enerjisi, güvenilir kişiliği, yardımseverliği ile hatırlayacağımız Tünay abimize Allahtan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına baş sağlığı ve sabır dileriz.