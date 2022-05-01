Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 55. Olağan Genel Kurulu’nda Tunç Adanır oy birliğiyle yeniden genel başkanlığa seçildi. Genel Kurulda ayrıca KTMMOB’nin Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

KTMMOB 55. Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel kurula, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve KTMMOB ile Güney Kıbrıs’taki meslek örgütü Bilim ve Teknik Odası’nın (ETEK) oluşturduğu İki Toplumlu Ortak Çalışma Grubu Eş Başkanı Andreas Constantinides de katıldı.

KTMMOB 55. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, KTMMOB’nin genel başkanlığına oy birliğiyle Tunç Adanır seçildi. Yönetim kurulu ise Buket Asilsoy, Hasan Hacışevki, Mert Girgen ve Nazife Yılmaz’dan oluştu. Yüksek Onur Kurulu Başkanlığına Seran Aysal, kurul üyeliklerine de Evren Çavdır, Görkem Çelik, Mehmet Akanyeti, Merter Refikoğlu, Nevter Zafer Cömert ve Serkan Abbasoğlu seçildi. Denetleme Kurulu ise Ali Murat Cellatoğlu ve Turan Öznesil’den oluştu.

Genel Kurul’da KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı birer konuşma da yaptılar.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır konuşmasında, “Göreve geldiğimiz 22 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar Ülkemizde bir genel seçim ve üç UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti süreci yaşamış bulunmaktayız. Bu koalisyon hükümetinin yaşattığı siyasi kaoslar dizisi bizleri şok etmeye devam etmektedir ve toplum olarak adeta bir sonraki aşamada hangi siyasi sıra dışılık ile karşılaşacağız diye bekler hale gelmiş bulunmaktayız” dedi. Tunç Adanır konuşmasının devamında, “23 Ocak 2022 Genel Seçimlerinin ardından kurulan 38. Hükümet’in ilk icraatı yakıta yapılan otomatik zamlar dizisi ile başlayarak, tüm sektörlerde zincirleme zamlarla günlük yaşamı zorlaştırmıştır. Bu zamların etkileşimi olarak en sonunda, hükümet, yönetimsel zaafiyetinin en güçlü darbesini de Mart ayında elektrik tarifesine yaptığı fiyat artışı zam icraatı ile taçlandırmıştır. Seçimler öncesi Popülist siyasetler neticesinde, enerjide yaşanan fiyat artışlarını gerektiği dönemlerde fiyatlara yansıtmayan hükümet, elektrik faturalarına bir seferde 3 kat fiyat artışı yapmıştır. Bunun sonucunda da insanların yaşam kalitesi ciddi şekilde düşmüştür, adeta uçurumlar yaratılmıştır. 59 günlük ömrü son bulan, 38. Hükümet döneminde sadece zam ve kabine değişikliği dışında hiçbir icraat görmeyen halkımız, bundan sonra aynı partilerden kurulacak olan koalisyona umudu ve güveni kalmamıştır” ifadelerini kullandı.