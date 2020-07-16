KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu heyetini kabul etti.

KKTC Londra Temsilciliği’nin açıklamasına göre, 28 Haziran’da yapılan genel kurul toplantısında yeni yönetimini belirleyen Futbol Federasyonu, Başkan Osman Ercen ve yönetim kurulu üyeleri ile ilk ziyaretlerini kısıtlı sayıda ve temsili olarak Temsilciliğe gerçekleştirdiklerini belirtti.

Osman Ercen, yeni yönetimle belirledikleri ve yapmak istedikleri projeleri Büyükelçi Oya Tuncalı ile paylaşarak, Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun her zaman TC ve KKTC elçilikleriyle iletişim ve iş birliği içerisinde çalıştığını belirterek, bu dönemde de aynı şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Büyükelçi Tuncalı da, Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun spora, futbola ve gençlere hizmet veren, İngiltere’deki Türk toplumunun değerli ve kıdemli bir kuruluşu olduğunu belirterek, ziyaretleri için teşekkür etti.

Tuncalı başta Başkan Osman Ercen olmak üzere, yönetimde yer alan birçok tecrübeli ismin Futbol Federasyonu’nu yeni bir dinamizimle büyük başarılara taşıyacağına inandığını ifade etti.

Büyükelçi Tuncalı “Barış ve Özgürlük Bayramının 46. yıldönümünü kutlayacağımız bugünlerde, İngiltere’deki kardeşlerimizle birlikte, el ele, gönül gönüle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplumumuz, gençlerimiz ve ülkemiz için bu gayretlerimizi yoğunlaştırmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.