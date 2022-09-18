Tunçtaşlı: “Denktaş çizgisi vazgeçilmez ülkümüz olsun"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan adayı Ali Tunçtaşlı, bugünü kurtaran değil, geleceği inşa edecek, birleştirecek bir başkana ihtiyaç olduğunu, 30 yılın sonunda 3 milletvekiline tamah etmeyip fazlasını hedefleyen, barajı geçer mi kaygısını yaşatmayan, gençlerin siyasete güven duymasını sağlayabilen ana parti olmak için aday olduğunu vurguladı.

Tunçtaşlı, "Yıllar boyunca ülkeyi yeniliklerle buluşturmuş sevgiyi, hoşgörüyü ön planda tutmuş ve bugün 30 yaşına gelmiş DP sizindir, sizin kalacak” dedi.

Ali Tunçtaşçı DP’nin 12. Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada DP’nin her sektöre hizmet veren, ülke demokrasisinin vazgeçilmezi olduğunu, her dönem hükümetlerde etkin rol alan, azalan milletvekili sayısına rağmen, aktif, dik duran, yön vermekten kaçınmamış bir parti olduğunu, giderek kaybedilen bu özellikleri yeniden hayata geçirmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

Bugünü kurtaran değil geleceği inşa edecek olan, birleştirecek bir başkana ihtiyaç olduğunu, 30 yılın sonunda 3 milletvekiline tamah etmeyip fazlasını hedefleyen, barajı geçer mi kaygısını yaşatmayan, gençlerin siyasete güven duymasını sağlayabilen ana parti olmak için aday olduğunu belirten Tunçtaşlı, üyelerini ve örgütlerini kucaklayabilen bir parti olmak istediklerini söyledi.

Vatandaşlarını dinleyerek derman olan bir başkan, anayasayı çiğneyen değil, yasaları uygulayabilen bir parti için aday olduğunu belirten Tunçtaşlı, “İnancım ve cesaretimle huzurunuzdayım” dedi.

Tunçtaşlı, adaylık sürecinde yaptığı ziyaretleri anlatarak, en çok etkilendiği şeyin Atun’un kitabındaki şiir olduğunu kaydederek, şiiri okudu.

Demokrasi gereği seçimli bir kurultay yaptıklarını, sonuç ne olursa olsun DP’li doğduğunu ve öyle devam edeceğini belirten Tunçtaşlı, genç bir aday olarak kürsüye çıkmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Tunçtaşlı, bugüne kadar hep birlikte yol aldıklarını ve bundan sonra da birlik içerisinde yola devam edeceklerini söyledi.

Partinin üyeliğinden, Genel Sekreterlik görevine kadar her türlü görevi üstlendiğini vurgulayan Tunçtaşlı, parti içinde bir hukukçu olarak eleştiri yapmaktan çekinmediğini ancak asla saygıda kusur etmediğini hatırlattı.

Tunçtaşlı, yanlışlara boyun eğip partinin zarar görmesine izin vermenin kendisine uygun olmadığını vurgulayarak, başkan olursa da yaşanabilir bir ülke için çalışacağını söyledi.

Tunçtaşlı, tüm vatandaşların derdine derman olmak için aday olduğunu kaydederek, Ataoğlu’na verdiği hizmetler için teşekkür etti.

Zamanın değişim zamanı, geçmişteki güce ulaşma zamanı olduğunu söyleyen Tunçtaşlı, “Ben de bugün demokratik başkaldırı hakkımı kullanıyorum” dedi.

“Geleceği görülebilir bir aydınlığa ulaşmak için, sadece kendimin değil tüm çocuklarını refahı için gelecek vaat ediyorum” diyen Tunçtaşlı, Anavatanla istişare içinde, parti tüzüğünde yazdığı gibi ülkeyi güçlendirmek için görev almak istediğini söyledi.

Tunçtaşlı, geçmişte DP’ye hizmet vermiş, ancak hayatta olmayanlara rahmet dileyerek, verdikleri hizmetler için teşekkür ederek, “Denktaş çizgisi vazgeçilmez ülkümüz olsun” dedi.