Tüp gaz, denetime tabi mallar listesine alındı. Böylece tüp gaz fiyatlarının belirlenmesinde ilgili bakanlık etkili olacak.

Bu amaçla Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası uyarınca “Akaryakıt (LPG) (Denetim) Emirnamesi” hazırlandı.

Bakanlar Kurulu’nda alınan çeşitli kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKINCI’YA OFİS

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ofis, makam aracı, sekreter ve odacı/şoför tahsis edildi.

Akıncı için Lefkoşa’da Gündüz Tezel Sokak No: 11 Köşklüçiftlik adresindeki ofis, ayda 550 sterlin karşılığında kiralandı. Ofisin giderleri Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU, SOSYAL SİGORTALAR İDARE MECLİSİ VE İHTİYAT SANDIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ÇELEBİ ILIK ATANDI

Hükümet değişiminin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Çelebi Ilık, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Sosyal Sigortalar İdare Meclisi ve İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu başkanlıkları görevine de atandı.

İSTATİSTİK KONSEYİ İÇİN TÜZÜK

İstatistik Konseyi’nin çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla “İstatistik Konseyi Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü” hazırlandı.

Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında 20 üyeden oluşan konseyin görevleri, “beş yıllık resmi istatistik ve yıllık faaliyet programlarının hazırlanmasında görüş ve öneriler sunmak; programların uygulama şekillerini gözlemlemek, değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak; programların uygulanmasıyla ilgili izleme raporlarını değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak; kurum faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunmak; resmi istatistik sistemi içerisindeki düzensizlikleri tespit etmek ve tartışmak ve bunların engellenmesi ve düzeltilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak” olarak sıralanıyor.

MAKAM ARAÇLARININ PLAKA NUMARALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Bakanlar Kurulu, yeni oluşumla değişen bakanlık isimleri ve sıralarını dikkate alarak makam araçlarının plaka numaralarını yeniden düzenledi.

Karara göre, resmi makam araçlarının plaka numaraları şöyle sıralandı:

“001 KKTC Meclis Başkanı, 002 KKTC Başbakanı, 003 Yüksek Mahkeme Başkanı, 004 Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı, 005 Turizm ve Çevre Bakanı, 006 Dışişleri Bakanı, 007 Maliye Bakanı, 008 içişleri Bakanı, 009 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, 010 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı, 011 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, 012 Sağlık Bakanı, 013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 014 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı, 015 Başsavcı, 016 Sayıştay Başkanı, 017 Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, 018 Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)”

HAYVANCILIK DAİRESİ PERSONELİNE SORUŞTURMA MEMURLUĞU YETKİSİ

Hayvancılık Dairesi’nde görev yapan 13 kişiye, soruşturma memuru yetkisi verildi.

Söz konusu personel, Su Ürünleri Yasası uyarınca idari yaptırımlar ve suç ve cezalara ilişkin maddelerde belirtilen idari para cezalarının öngörülen süreler içinde ödenmemesi halinde suç dosyası tanzim edilip adli işlem için Hukuk Dairesi’ne (Başsavcılık) gönderilmesi işlemleri yapmak amacıyla görev yapacak.

TAK ABONELİK ÜCRETLERİ ARTTI

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) abonelik ücretleri artırıldı.

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı, ajansın 1 Ocak-30 Haziran 2021 dönemi abonelik ücret tarifesine göre Türkçe bülten, Rum basını ve fotoğraf servislerinin her birine internetten yurt içi abonelik ayda 2 bin TL+KDV; KKTC dışından abonelik ise 3 bin 437 TL +posta masrafı+KDV oldu.

TURİZM ACENTELERİNE TANITIM MASRAFI ÖDEMELERİ

Turizm acentelerine Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'ndan tanıtım masrafı olarak ödemeler yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan iki farklı Bakanlar Kurulu kararıyla acentelere 324,691.04 TL ve 811,079.91 TL ödenmesine karar verildi.

KARANTİNA VE PCR TEST ÜCRETLERİYLE İLGİLİ KARAR

Bakanlar Kurulu, bazı kişilerin karantina ve PCR ücretlerinden muaf tutulmasına karar verdi.

Karara göre, “Covid-19 salgın tedbirleri neticesinde Kıbrıs’taki görevine geri atanan ordu mensupları, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrenciler ile yurt dışında öğrenim gören KKTC uyruklu öğrenciler, sosyal yardım ile özürlü maaşı alanlar, Sağlık Kurulu ile sevk edilen hasta ve refakatçileri, resmi görevler için TC'den KKTC’ye gelenler ve yurt dışına yapılacak resmi ziyaretli görevlileri” karantina ve PCR ücretinden muaf tutulacak.

Kararda ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde karantinaya girecek olanların yatıracakları ücretlerin belirlenmesinde Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verildi.

BRTK YÖNETİM KURULU’NA ÖZER KANLI VE SALİH CAN DORATLI

Bakanlar Kurulu, BRTK yönetim kurulu üyeliğinde görev süresi 1 Ekim 2020’de dolan Özer Kanlı’yı yeniden atarken, Hasan Özyiğit’ten boşalan üyeliğe ise Salih Can Doratlı’nın atanmasına karar verdi.