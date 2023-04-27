Tüp gaza indirim geliyor

Tüp gaza indirim geliyor
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüp gaza 35 TL indirim geleceğini duyurdu.Amcaoğlu, yeni tüp gaz fiyatının 250 TL olacağını belirtti.  

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