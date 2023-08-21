Turanlı, yeni havalimanını değerlendirdi

T & T Havalimanı işletemecisi Emrullah Turanlı, Türkiye’nin ünlü sunucularından Nevşin Mengü kişisel youtube hesabından yaptığı yayına katılarak Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili soruları yanıtladı..

Turanlı Rusya’nın KKTC’ye konsolosluk açma düşüncesi ve yeni ercan havalimanının eş zamanlı olarak faaliyete geçme konusunun tesadüf olup olmadığını değerlendirdi. Turanlı, “ister tesadüf ister de kaderin cilvesi de diyebilirsiniz” dedi.

Havalimanının önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Turanlı, “KKTC’ye engeller var. Uluslararası kriterler gerekiyor. Uluslararası örgütler KKTC’ye uçuşları engelliyordu. Sebeplerden biride uluslararası uçuş yapabilecek bir havalimanının olmamasından kaynaklanıyordu” ifadelerini kullandı.

Turanlı, Güney Kıbrıs’taki Rus Konsolosluğunun havalimanının açılışının akabinde açıklama yaptığını ve KKTC’deki Rus vatandaşlarına da hizmet vereceklerini duyurduklarını hatırlattı.

10 milyon yolcu kapasitesi olan havalimanı için devletten yolcu garantisi alıp almadıklarının yanıtını da veren Turanlı, bu ihalede tek bir yolcunun bile garantisinin olmadığını söyledi.