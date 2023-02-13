TUREB, İsias Otel ile ilgili KKTC'nin açacağı davaya müdahil olma kararı aldı

Türkiye’deki Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB), Adıyaman İsias Otel ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ve KKTC’nin açacağı davaya da müdahil olarak başvurma kararı aldığını duyurdu.

TUREB yaptığı açıklamada, Adıyaman İsias Otel'den Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Adıyaman temsilcisi tarafından tanıklar nezdinde yapı örnekleri alındığını ve otel hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Aynı biçimde hareket eden KKTC'nin açacağı davaya da müdahil olarak başvurma kararı aldık. Raporlar belli olduktan ve hukuki süreç boyunca gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. İsias Otel’de ve deprem bölgelerinde yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve KKTC yurttaşlarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı; yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otel'de 39 kişilik GMTMK kafilesinin yanı sıra 43 kişilik TUREB kafilesi de bulunmaktaydı. Depremde Otel’in yıkılması sonucu GMTMK kafilesinden 35 kişi, TUREB kafilesinden ise 30 kişi hayatını kaybetti.