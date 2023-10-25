Türel Türkseven’den Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’na piyano bağışı

İş insanı Türel Türkseven, öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak ve müzik eğitimlerine destek olmak amacıyla Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’na bir piyano bağışladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkseven tarafından bağışlanan piyano, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı tören ile Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’na teslim edildi.

-Çavuşoğlu: “Öğrencilere büyük bir fırsat sunacak”

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, Türel Türkseven’in yaptığı bağışın son derece anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayarak, bu tür girişimlerin diğer iş insanlarına örnek olmasını diledi.

Türkseven tarafından yapılan piyano bağışının, özellikle müziğe ilgi duyan öğrencilere büyük bir fırsat sunacağını belirten Çavuşoğlu, eğitime ve ülke gençliğine verdiği destekten dolayı Türkseven’e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 14:24