Turganer: “Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik ve yakınlığı Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkını mutlu etti”

KKTC Bakü Temsilcisi Turganer, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik ve yakınlığının, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan ziyaretini hatırlatan Turganer, kardeşliğin ne olduğunu bu ziyarette bir kez daha gördüklerini vurguladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Azerbaycan Türk Ocağı tarafından Atatürk Merkezi'nde düzenlenen konferansa, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de bir konuşma yaptı.

Turganer, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını da sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Kıbrıs Türk halkı olarak bugün kendi vatanımızda şanlı bayrağımızın altında özgür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu halkımızın destansı direnişine, toprak uğruna can veren şehitlerimize ve her zaman yanımızda olan ana vatan Türkiye'nin yardım ve desteğine borçluyuz. Türk askeri, bizim kırmızı çizgimizdir, Türkiye'nin garantörlüğü olmazsa olmazımızdır." diye konuştu.