Turgay Deniz, Londra'da Kadınlar Yardım Derneği etkinliğine katıldı

Turgay Deniz, Londra'da Kadınlar Yardım Derneği etkinliğine katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Londra’da faaliyet gösteren İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Londra Wood Green’de bulunan Grand Palace’ta düzenlediği etkinliğe katıldı.
KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Deniz, yaptığı konuşmada, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
Deniz, ayrıca, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal’e plaket takdim etti.

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