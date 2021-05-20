"Turizm açılımına yönelik gerekli adımlar atılmalı"

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), hükümetten; 3 Haziran tarihine yönelik turizm açılımı ve kara sınır kapıları hususunda gerekli adımların ivedi olarak atılmasını talep etti.
KITSAB’tan yapılan yazılı açıklamada, 18 Mayıs’ta geçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında turizm açılımına dair çift aşı veya çift PCR negatifliği taşıyan turistlerin 3 Haziran itibariyle ülkeye girişlerinin sağlanmasına dair kararın alınamamış olmasının son derece düşündürücü ve vahim bir durum halini aldığı vurgulandı.
“Kıbrıs Rum tarafının kapıların açılması hususunda ortaya koyduğu istek ve irade dikkate alındığında bu durumun kendi elimizle kendi toplumumuza uyguladığımız bir çeşit ambargo halini almaya başladığı anlaşılmaktadır” denilen açıklamada, tüm bu olumsuzlukların yanı sıra yurttaşların turist olarak gerçekleştirecekleri yurt dışı ziyaretleri sonrasında yurda girişte uygulanacak kuralların ne olduğu hususunun da belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, hükümetin turizm açılımı hususundaki bütün yükü Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun omuzlarına bırakmış olmasının ise kabul edilebilir olmadığı vurgulandı.