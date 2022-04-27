Turizm alanında işbirliği yapılacak

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında turizm alanına yönelik İşbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Başbakan Yardımcılığı toplantı salonunda Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından imzalandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında eğitim, araştırma, ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi amacıyla imzalanan protokol, 27 nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giriyor.

İmza töreninde basına açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, üniversiteler ile böylesi işbirliği protokollerinin önemine vutgu yaparak, turizm sektörüne fayda sağlayacak her türlü projeye katkı koyacaklarını söyledi.

Ataoğlu, GAÜ yetkilileri ile Bakanlığa bağlı Otelcilik, Turizm, Eğitim Merkezi (OTEM) konusunda da turizm sektörüne ara eleman yetiştirme

gibi konularda da işbirliği yapılabileceğini ifade ederek, amacın ülke ekonomisine ve istihdama fayda sağlamak olduğunu ifade etti.

İşbirliği protokolü kapsamında Turizm Haftası Kariyer Günlerinin 28-29 Nisan tarihleri arasında GAÜ’de düzenleneceğini de dile getiren Ataoğlu, Kariyer günlerinde Turizmin önde gelen isimlerinin öğrenciler ile bir araya gelerek, deneyimlerini paylaşacağını vurguladı.

Pandemi döneminde bir çok turizm çalışanının yurt dışına geri döndüğünü, bu nedenle turizmde eleman eksikliği yaşandığına değinen Ataoğlu, üniversiteler ile yapılan bu tür işbirliklerin öğrencileri turizm sektöründe çalışmaya teşvik edeceğini söyledi.

Ülkedeki tüm eğitim kurumları ile böylesi faydalı işbirliği protokolleri imzalamak için bakanlık olarak her zaman hazır olduklarını da ifade eden Ataoğlu, ülke turizmini eski günlerine döndürmek için el birliği ile hareket edeceklerini belirtti.