Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına Amcaoğlu, Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğüne Elmas atandı

Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarlığı görevine Hüseyin Amcaoğlu, Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğüne Doğuş Elmas atandı.

Atanma ve görevden almalarla ilgili açıklama, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Atamaların ve görevden almaların bugünden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Buna göre, Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarlığında görev yapan Mustafa Erişmen görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Müdürü Hüseyin Amcaoğlu görevinden alınarak, Turizm ve Çevre Bakanlık Müsteşarlığı mevkiine atandı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü mevkiine de Doğuş Elmas getirildi.