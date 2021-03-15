Turizm Emekçileri İnisiyatifinden, Lefkoşa’da eylem

Turizm Emekçileri İnisiyatifi, Lefkoşa’da eylem yapıyor.

Lefkoşa Terminal alanında toplanan turizm emekçileri, ellerinde “İş, aş, adalet”, “Çocuğum aç”, “Yönetmek Kapatmak Değildir”, “Söz Turizmin”, “Biz De Emekçiyiz”, “Vergiyi Alırken İyi”, “Kiramı Ödeyemiyorum”, “Memur Olmak İstiyorum”, “Biz Öteki Değiliz”, “Gördük 1000 Beş Yüzünüzü”, “Açım, Aç” pankartlarıyla Meclise yürüdü.

Eylemciler, Meclis önünde sloganlar atıp sorunlarını dile getirmeye çalışıyor.

KTİMB’DEN DESTEK

Bu arada, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, açıklama yaparak, turizm emekçilerinin, pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylemi selamladıklarını kaydetti.

Gürcafer, turizm emekçilerinin eyleminin haklı olduğunu belirterek, KTİMB olarak eylemi desteklediklerini ifade etti.