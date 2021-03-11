Turizm sektörü için helva dağıtacaklar

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Turizm sektörü için ölüm ilanı verdi ve Cuma günü Başbakanlık önünde helva dağıtımı verileceğini duyurdu.

KITSAB'tan yapılan açıklama şöyle:

Son 1 yıldır koronadan dolayı komada olan Turizm sektörünün çıkış yolu planlı aşılanma ve planlı açılım idi. Malesef olmadı.

Yoğun bakımda olan sektörün fişi çekildi. Birçok kişiye ekmek kapısı olan sektörün çalışanları öksüz kaldı.

Allah Rahmet eylesin. Yaslı sektör üyelerine sabırlar diliyoruz.

Rahmetli için 12 Mart 2021 Cuma günü başbakanlık önünde temsili helva dağıtımı yapılacaktır.

Katılımlarınız önemle rica olunur.

KITSAI PROGRAM AKISI : 12:30 TOPLANMA 12:45 BASIN BILDIRIMININ OKUNMASI 13:00 MEZAR BASINDA FATIHA OKUNMASI 13:15 HELVA DAĞITIMI 13:30 DAĞILMA