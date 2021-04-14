Turizm sektöründe dış pazarın kaybedileceği uyarısı

Turizm sektöründen 4 birlik, Hükümetin turizm için bir açılım planı ortaya koymaması halinde, dış pazarın tamamen yitirilebileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KARİŞ), Kiralık Araba İşletmecileri Birliği (KAİB) turizm ile ilgili ortak açıklama yaptı.

Hükümetin açıkladığı kapalı turizm düzenlemesinin yeterli olmadığı, turizm sektörünün ne zaman ve nasıl açılacağının belirlenmemiş olması sonucu, dış pazarın yitirilebileceği, açılım kararı verildiği zaman da çalışacak herhangi bir pazar kalmayabileceği kaydedilen açıklamada, turizm çalışanlarının ise farklı iş alanlarına kayması ve geri dönüş yapmamalarının da kuvvetli bir ihtimal olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Hükümetin tutumu ve bir açılış planı yapmayarak oluşturduğu belirsizlik, turizm sektörümüz ve çalışanları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır” denildi.

Kapalı turizmin sadece bazı konaklama tesislerinin ve charter uçuş düzenleyen bir-iki şirketin kısmi olarak çalışmasına olanak verdiği ifade edilen açıklamada, “Kaldı ki, bakanlıkta yapılan uzun toplantılarda kapalı turizmin charter seferler gibi tarifeli seferlere de açık olacağı sözü verilmiş olmasına karşın bu söz de tutulmamış, daha fazla tesis ve şirketin bu olanaktan yararlanmasının önüne geçilmiştir” denildi.

AÇILIM PLANLAMASI

Büyük bir cesaret ile turizm sektörlerini canlandırmaya çalışan ülkeler bulunduğu kaydedilen açıklamada, Turizm Üst Kurulu’nun devamlı bir şekilde çalıştırılması, alınan kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile birlikte değerlendirildikten sonra öngörülebilir bir açılım planlaması yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, sektör çalışanlarına maaş desteği ve sektördeki işlemelere hibelerin sektörel açılım sonrası gelir elde edilmeye başlayana kadar sürdürülmesi gerektiği de kaydedildi.