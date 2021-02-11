Turizm taşımacılarından isyan: "Sizin adaletiniz bu mu?"

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, turizm taşımacılarının Mart 2020 tarihinden itibaren hiç iş yapmayıp evine ekmek götüremeyen kesimler olduğuna dikkat çekerek araçların çürümeye terk edilerek, sermayelerinin gözleri önünde her gün eridiğini duyurdu.

Birliğin Turizm Komitesi üyesi Kazım Uğursöz tarafından yapılan yazılı açıklamada turizm denince akla ilk önce oteller ve acentelerimiz geldiği, fakat turizm taşımacılarının ülkeye gelen turisti havaalanında ilk karşılayan, ülkenin her köşesini gezdirirken en fazla zaman geçiren kişiler olduğuna vurgu yaptı.

Uğursöz, açıklamasında şunları kaydetti:

“Son zamanlarda ülkemize çok ciddi yatırımlar yaparak , bankalardan borçlanarak Avrupa ve Türkiye’den yeni otobüsler alarak turizme kazanım sağladık.

Şimdi hükümet edenlere soruyoruz. Sizin adaletiniz bu mu ?

Turizm taşımacıları da diğer turizme hizmet veren kurum ve işletmeler de olduğu gibi neredeyse hiç iş yapmayan bizlere Hükümet olarak hibe yardım yaparak ayakta durmamıza neden imkan sağlamıyorsunuz?

Biz turizm taşımacılarına eğer ki destek olmazsanız yarın yaklaşık olarak tahmini turizmin başlama zamanı 6 ay - 1 yıl sonrasında turist taşıyabilecek ne otobüs ne de bu işi yapabilecek işletmeci bulamayacaksınız.

Hükümet edenler umarım yapmış olduğumuz bu çağrımıza duyarlı olurlar ve sesimize kulak verip bizlere destek olurlar”