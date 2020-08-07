Turizmde çalışanlara bin 500 TL’lik destek yıl sonuna kadar sürecek

Bakanlar Kurulu bir dizi karar üretti. Toplantı devam ederken kararları açıklayan Başbakan Yardımcısı Özersay, toplantının dövizdeki artışı değerlendirmek üzere süreceğini belirtti.

Kurul belediyeler yasasında değişiklikler içeren tasarıyı onayladı. Tasarı belediyelere gelirlerini, yetki ve sorumluluklarını artıracak düzenlemeler içeriyor.

Süresi dolan öğrenci ehliyetleri için ay sonuna kadar uzatma yapıldı. Küçük esnafa hibede artış yapıldı ve hibe desteği 4 ay boyunca 2000 TL olarak değiştirildi. Ulaştırma sektörüne ayda 1500 TL’lik destek Eylüle kadar sürecek.

Turizm sektöründeki çalışanlara yönelik ayda 2000 TL’lik destek ise yıl sonuna kadar uzatıldı.