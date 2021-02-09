"Turizmin canlandırılması için güvenli seyahat ortamı oluştutulmalı"

"Turizmin canlandırılması için güvenli seyahat ortamı oluştutulmalı"
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Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Gürol Ersun, pandemi dolayısıyla yok olma aşamasına gelen turizmin canlandırılması amacıyla güvenli bir seyahat ortamı yaratılması gerektiğini belirtti.

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Yazılı açıklama yapan Ersun, güvenli seyahat ortamı yaratılması yönünde atılması gereken adımlarla ilgili  görüşlerini paylaşarak,  ilk koşulun etkin ve düşük maliyetli bir Covid- 19 aşının bulunması olduğunu ifade etti.

Pandemi hastanelerinin önemine vurgu yapan Ersun, ulaşım maliyetlerinin yeniden turistik aktivitelere katılmaya olanak sağlayacak seviyelere gelmesi gerektiğini belirtti.

“Pandemi sürecinde  turizm sektörü ciddi sıkıntıları olan bir sektör olarak var olmaya devam edecektir. Sıkıntıların aşılması için de hem etkin bir aşıya hem de etkin tedavi yöntem ve ilaçlarına ihtiyaç vardır.” Diyen Ersun, ülkedeki  mevcut koşullarda uzunca bir süre turizmde hareketlilikten bahsetmenin  hayal olacağını  ifade etti.

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