Türk Ajansı Kıbrıs’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu, anıldı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 31. yıldönümünde evine gerçekleştirilen ziyaretle anıldı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Terzioğlu’nun eşi Seder ile kızı Hande Terzioğlu’nu Beylerbeyi’ndeki evlerinde ziyaret etti.

Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştirildi.

SEDER TERZİOĞLU: TAK’I ÇOK ZOR ŞATLARDA KURDU

Seder Terzioğlu, Said Arif Terzioğlu’nun çok zorlu bir dönem ve güç şartlarda kendi imkânları ve devlet katkısı almadan Türk Ajansı Kıbrıs’ı kurarak çalıştırdığını kaydetti.

Seder Terzioğlu, Said Terzioğlu’nun TAK’ı adeta yoktan var ettiğini, bilgisi ve disipliniyle mesai arkadaşlarına örnek olduğunu belirtti.

Seder Terzioğlu, geçmişin deneyimi ve gençlerin dinamizmi ile güçlü olunacağına vurgu yaparak, KKTC’de şu an yaşanan ortamın kolay elde edilmediğini belirtti ve gençlere vatan topraklarının değerini iyi bilmesi ve kavraması tavsiyesinde bulundu.

GÜRDALLI: BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDI

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da konuşmasına gençlik yıllarında gazeteciliğe başlayan Terzioğlu’nun Türkiye’de savaş muhabirliği de yaptığını ve Kıbrıs’a ilgisinin bu şekilde başladığını belirtti.

Said Terzioğlu’nun Kurumun temellerini 1973’ün çok zor koşullarda attığını söyleyen Gürdallı, maddi imkânsızlıklar içinde bir devlet ajansı kurmak ve yönetmekle büyük bir iş başardığını ifade etti.

Gürdallı, Terzioğlu tarafından kurulan ajansı, geldiği noktadan daha ileriye taşıma hedefiyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette karşılıklı takdimler de gerçekleştirildi.

SAİD TERZİOĞLU KİMDİR?

1922’de İstanbul’da doğan Said Terzioğlu, gazeteciliğe genç yaşlarda başladı ve Yeni Gün gazetesini çıkardı. Terzioğlu daha sonra meslek hayatına Ankara’da devam etti. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde parlamento muhabiri ve savaş muhabirliği yaptı. Aynı gazetede, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak da görev aldı.

1958 ve 1963 yıllarında Kıbrıs’a savaş muhabiri olarak gelen Terzioğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın görevlendirmesiyle 21 Aralık 1973’te Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) kurdu ve 6 yıl boyunca müdür olarak görev yaptı. Terzioğlu, daha sonra, 11 Kasım 1988’deki vefatına kadar, Denktaş’ın özel basın danışmanlığını yürüttü.

Türkiye’de Parlamento Muhabirleri Derneği’nin yanısıra, 1974’ten sonra Kıbrıs Kızılay Derneği ile Kıbrıs Türk Donanma Vakfı’nı da kuran Terzioğlu, meslek hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.