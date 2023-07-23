Türk-Bir Derneği Başkanı Doç Dr. Arıklı, Kazakistan’da birincisi düzenlenen Medya ve Turizm Forumu’na katıldı

Türk – Bir Derneği Başkanı Doç Dr. Güven Arıklı, Kazakistan’da birincisi düzenlenen Medya ve Turizm Forumu’na katıldı.

Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı tarafından 20-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslararası Medya ve Turizm Forumu gerçekleştirildi.

17 ülkeden 200 den fazla gazeteci, turizm sektörü uzmanı, STK başkanı , Kazakistan Turizm Bakanı ve Konaev Valisi’nin katıldığı ekinlikte yer alan Türk – Bir Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, KKTC’yi anlattı.

Kazakistan’ın Konaev kentinde gerçekleştirilen etkinlikte KKTC’nin turizm ve eğitim adası olduğunu ifade eden Güven Arıklı, Kazakistan ve bölge ülkelerinin de turizm ve eğitim anlamında KKTC’ye önem vermesini dile getirdi.

Kazakistan’nın Haber 24 Kanalına da mülakat veren Güven Arıklı, KKTC’de basının önemli bir yer elde ettiğini belirtti. Milli Mücadele yıllarında Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, ”Halkın Sesi’ Gazetesini çıkartarak milli mücadelede basının önemli bir rol oynamasında etkin olduğunu ifade eden Güven Arıklı, günümüzde de turizm, eğitim, sosyal kültürel ve ekonomik anlamda basının milli mücadele ruhuyla ülkelerin tanıtımı açısından çok önemli rol üstlendiğini kaydetti. Bu organizasyonda çeşitli STK’larla da görüşmeler gerçekleştiren Güven Arıklı, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü 15 Kasım’da geniş katılımlı bir toplantının KKTC’de yapılması için karar alındığını da belirtti.