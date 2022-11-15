Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev, KKTC’nin kuruluş yıldönümünü kutladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Devletleri Teşkilatı’nın internet sitesinde yayınlanan mesajında “Semerkant’ta geçtiğimiz hafta düzenlenen tarihi Liderler Zirvemiz esnasında Teşkilatımıza katılan gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türk Devletleri Teşkilatı ve şahım adına en içten tebriklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Ömüraliyev, mesajına şöyle devam etti:

“Semerkant Zirvemizde TDT bünyesinde 2023 yılı Türk Medeniyetinin Yükseliş Yılı ilan edilmiştir. Teşkilat olarak, Türk Dünyası için anlam taşıyan 2023 yılında üye ve gözlemci devletlerimizle gerek bölgemiz gerekse küresel düzeyde barış, istikrar ve kalkınma için çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isterim.

Bu vesileyle KKTC hükümetine ve kardeş halkına kalbi tebriklerimi sunarken, tüm Türk Dünyasına müreffeh bir gelecek dilerim.”