Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü

Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi’ne katılan ve ardından depremde hayatını kaybeden Gazimağusa TMK voleybol takımı anısına İskenderun’da yapılan konteyner yerleşim alanı Şampiyon Melekler Köyü’nü de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarını tamamlayarak bu gece yurda döndü.

Tatar’la birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da bu gece 23.00 sıralarında KKTC’ye döndü. Tatar ve beraberindekileri Ercan Havalimanı’nda Meclis Başkanın Zorlu Töre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve öteki yetkililer karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak önceki akşam Ankara’ya giden ve dün Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) “Afet Acil-Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” başlıklı Olağanüstü Zirvesi’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün de deprem bölgelerinin Hatay ve İskenderun’u ziyaret etti.

-Ercan’da basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı’nda yaptığı basın açıklamasında, dün Ankara’da TDT’nin olağanüstü zirvesine Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile birlikte katıldığını hatırlattı. KKTC’nin 11 Kasım 2022’de Semerkant’taki toplantısında TDT’ye gözlemci üye olmasından sonra teşkilatta bu toplantıyla ilk kez yerlerini aldıklarını kaydeden Tatar, Ankara’daki toplantıda TDT üyesi ülkelerin temsilcilerinin Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle taziye bildirdiğini ve yaraların sarılması için ne gerekirse yapılması konusunda birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini söyledi.

Zirvede ayrıca, üye ülkelerin imzaladıkları bir protokolle deprem ve doğal afetlere yönelik arama kurtarma ve yardım için bir mekanizma geliştirmek yönünde mutabakat sağlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvede yapılan konuşmalarda ve değerlendirmelerde yaraların sarılması ve normal hayata dönülmesi için Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin bunları en kısa sürede yapmaya muktedir, güçlü bir devlet olduğunu gösterdiğinin belirtildiğini kaydetti.

Türk devletlerinin de tüm güçleriyle bu sürecin arkasında olduklarını ifade ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin de zirvedeki konuşmasında hem geçmiş olsun dileklerini ilettiğini hem de Kıbrıs Türk halkının mütevazı imkanlarıyla her zaman olduğu gibi Türkiye’nin yanında olduğunu söylediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin, afet bölgesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı, itfaiye, belediyeler ve özel arama kurtarma ekiplerinin ve araç gereçleriyle müteahhitler, iş insanlarının hep oralarda olduğunu, çalışmalara katkının halen sürdüğünü vurguladı.

-Şampiyon Melekler Konteyner Kenti

Tatar, bugün Hatay ve İskenderun’daki ziyaretlerinde, Şampiyon Melekler adına konteyner kentin düzenlenmekte olduğunu gördüğünü kaydederek “Dolayısıyla bütün bu süreçlerde Kıbrıs Türk halkı, Anadolu insanının tasada ve kıvançta her zaman yanında olacağını bu toplantıda ifade ederken elbette bunu fırsat bilerek KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini, eşit siyasal statüsünün kabulüyle bir anlaşmanın olabileceğini ve bu mücadelemizde TDT’nin değerli üyelerinin de bizlerin yanında olması gerektiğini söyledim. Çünkü Kıbrıs Türk halkı Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki serhat bekçileri olarak burada Türk Dünyasının kopmaz bir parçası olarak sürdürdüğünü de belirttim” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da ikili temaslar da yaptığını kaydederek görüşmelerinde mücadelelerini ve Türk devletlerinden beklentilerini aktardığını söyledi.

Tatar, “İzolasyonların, ambargoların, çağ dışı uygulamaların artık kabul edilemez olduğunu ve bunların hafifletilebilmesi için TDT’nin değerli üyelerinin yaklaşımlarının çok önemli olduğunu ifade ettim, onları yanımızda görmenin bizlere güç vereceğini söyledim” diye konuştu.

Bu sabah Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla birikte Hatay bölgesine geçtiklerini önce Antakya’da AFAD merkezini, bir çadır kenti ziyaret ettiklerini ve bölge halkıyla sohbet ederek Kıbrıs Türk halkının sevgi selamlarını ilettiklerini, ayrıca GKK ekibinin çalışmalarını yerinde görüp onlara da teşekkür ettiklerini belirtti.

Tatar, daha sonra İskenderun’a geçtiklerini ve yine bir AFAD merkezi, bir çadır kent ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun gayretleri ve hükümetin yönlendirmesiyle kurulmakta olan Şampiyon Melekler konteyner kentini ziyaret ettiklerini, valiler ve diğer yetkililerle değerlendirme fırsatı bulduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu konteyner kentin ne kadar anlam bulduğunu yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade ederek şu ana kadar 100 konteynerin yerleştirildiğini, 500 konteyner daha gönderileceğini bildirdi.

Tatar, KT Dayanışma Platformu’na ve konteynerlerin yapımına emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etti.