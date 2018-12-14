Türk Sen 64 yaşında

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “64 yıldır Kıbrıs Türk işçisinin ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin sesi olan Türk-Sen üyelerine, emek sınıfına, ülkeye ve ülkenin değerlerine sahip çıkmaya devam edecek” dedi.

Geçtiğimiz hafta ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Türk-Sen’in kuruluş yıldönümünü buruk kutladıklarını belirten Bıçaklı, “Toplumun büyük kısmının ve bizlerin acı içinde olduğu bu günlerde herhangi bir kutlama töreni yapmayacağız” açıklamasında bulundu.

Bıçaklı, yazılı açıklamasında 4 gence rahmet dileyerek, selden zarar görenler vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk-Sen’in 14 Aralık 1954’te kurulduğunu da anımsatan Bıçaklı, Türk –Sen’in faaliyetlerini hür ve demokratik düşünce yapısıyla sürdürdüğünü söyledi.

Federasyonun geçtiğimiz hafta, iki delegeyle 168 ülkenin üye olduğu Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonu(ITUC) Genel Kurulu’na katıldığını,oy kullandığını ve İcra Kurulu’na girdiğini anımsatan Bıçaklı, “Türk-Sen, gerek üye sendikaları ile gerekse Sendikal Platform ile çalışanların ve halkımızın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en ön saflarda mücadelesine devam edecek” dedi.

“BARIŞ VE ÇÖZÜM GÖRÜŞMELERİNE TAM DESTEK VERİYORUZ”

Federasyonun Kıbrıs konusundaki görüşlerini de anımsatan Bıçaklı, “Türk-Sen Kıbrıs Konusunda her iki toplum liderinin sürdürmüş olduğu barış ve çözüm görüşmelerine tam destek verir. Her iki toplumun kabul edebileceği bir çözüme ve Barışa ulaşılması için çaba gösterilmesini temenni eder” şeklinde konuştu.