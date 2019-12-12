Türk-Sen 65 yaşında

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Aslan Bıçaklı, sendikanın kuruluşundan beri hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkede, gerekse uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk işçisinin ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin sesi olma yolunda devam ettiğini belirtti.

Bıçaklı, Türk-Sen’in 65. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, federasyonun 14 Aralık 1954 yılında kurulduğu ve 65 yıldan beri başta üyeler olmak üzere emek sınıfına ülke içinde ve ülke dışında hizmet verdiğini ve vermeye de devam edeceği kaydetti.

Arslan Bıçaklı, Türk-Sen’in, gerek diğer sendikalarla, gerekse sendikal platformla birlikte çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en ön saflarda mücadelesine devam edeceğini dile getirdi.

Bıçaklı, Türk-Sen’in Kıbrıs konusunda her iki toplum liderinin sürdürmüş olduğu “Barış ve Çözüm” görüşmelerine tam destek verdiğini vurguladı.

Türk-Sen’in her zaman olduğu gibi bugün de savaştan yana değil barıştan yana olmaya devam edeceğini kaydeden Bıçaklı, üyelerin 65. Kuruluş Yıldönümünü ve tüm çalışanların, halkın yeni yılını kutlayarak mutluluk ve esenlikler diledi.