Türk Sen 67 yaşında

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Bıçaklı, Federasyon’un 67 yıldır gerek ülkede gerekse uluslararası platformlarda “Kıbrıs Türk emek sınıfının mücadelesinin sesi olmaya devam ettiğini” söyledi.
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, 14 Aralık 1954 yılında kurulan Federasyon’un kuruluşunun 67’nci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Federasyonumuz 67 yıldır başta üyelerimiz olmak üzere emek sınıfına gerek ülke içinde gerekse ülke dışında layıkıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Federasyonumuz kuruluşundan günümüze kadar hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü işçisinin ve emek sınıfının haklı mücadelesinin sesi olma yolunda hizmetlerine devam etmektedir” denildi.
Türk-Sen’e hizmet veren yönetici ve üyelere teşekkür edilen açıklamada, salgın nedeniyle Federasyon’un kuruluş yıl dönümü için bu yıl toplu kutlama etkinliği yapılmayacağı da belirtildi.