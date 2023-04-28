Türk-Sen Başkanı Bıçaklı'nın 1 Mayıs Mesajı...

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, "son dönemlerde hükümetlerin almış olduğu yanlış kararlar sonucunda ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gitmesi nedeniyle çalışanlar ve tüm halkın açlığa ve yoksulluğa mahkûm edildiğini" kaydetti.

Bıçaklı, özellikle "açlık sınırının altında" Asgari Ücretle özel sektörde günde 10-12 saat çalıştırılan ve emeği sömürülen emekçilerin aileleriyle birlikte yaşamalarını sürdürebilmeleri için ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Bıçaklı Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların yapmış oldukları grev ve eylemlerin dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bıçaklı, sendikası adına yayımladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, söz konusu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını, beş tanesininse idam edildiğini kaydetti.

Çalışanların ilk kez kendi uluslarında bir başarıya imza atarak, grev hakkının tanınması ve günlük çalışma saatinin 8 saate düşürülmesi için verdikleri mücadele sonunda sendikalaşmayı kazandırdıklarını kaydeden Bıçaklı, 1886 yılında çalışanların Şikago’da vermiş olduğu onurlu mücadelenin bir sonucu olarak bugün demokratik ülkelerde ve KKTC’de çalışanlar ve sendikaların örgütlenme hakkı ve haklarını talep edebildiklerini ve bu mücadeleyi veren tüm emekçileri saygıyla andıklarını belirtti.

Bıçaklı şöyle devam etti:

“Ülkemizde özellikle son dönemlerde hükümetlerin almış olduğu yanlış kararlar sonucunda ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gitmesi nedeniyle çalışanlar ve tüm halkımız açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmiştir.

Özellikle açlık sınırının altında Asgari Ücretle özel sektörde günde 10-12 saat çalıştırılan ve emeği sömürülen emekçiler aileleri ile birlikte yaşamalarını sürdürebilmeleri için ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Buna rağmen hükümet olduğunu iddia edenler hâlâ sermayeye destek vererek emekçileri görmezden gelmeye devam ediyor. Bundan dolayı maalesef bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramını buruk kutlamaktayız.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekçileri saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarız.”