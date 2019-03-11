Türk-Sen'den iş kazaları ile ilgili açıklama

Türk-Sen, iş kazalarının (iş cinayetleri) son zamanlarda artarak devam ettiğini, Çalışma Bakanlığı’nın, iş yeri denetimlerini arttırması, iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini kapatması, ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Türk Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, özellikle özel sektörde sendikasız, İş Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat işçi çalıştırıldığı ve nerdeyse hiç denetim yapılmadığı bir dönemde, işçilerin,çok sık iş kazası geçirdiğini ve kimi işçilerin hayatını kaybettiğini belirtti.

İş kazalarının önüne geçmenin ve asgari düzeye düşürmenin çaresinin, süratle özel sektörün sendikalaşması ve iş yerlerinin denetim altına alınması olduğunu belirten Bıçaklı, “Çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak tamamen devleti yönetenlerin ana görevidir” dedi.