Türk Sen'den Uluslararası temsiliyet

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu(Türk-Sen), üyesi bulunduğu Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Kuruluna katıldı.



Türk-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan ve 8 Aralık’a kadar Danimarka’nın Copenhagen kasabasında devam edecek olan ITUC Genel Kurulu’na, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı ve Dışilişkiler Sekreteri Cevdet Akgür katılıyor.



Çalışma hayatındaki sorunlar ve çalışanların haklarının korunması konularının da ele alındığı Genel Kurul’da 168 ülkeden temsilci yer alıyor.



Açıklamada, Türk-Sen’in ITUC İcra Kurulu’na aday olduğu da belirtildi.