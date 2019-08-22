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Türk Sen'in Asgari Ücret itirazına red

Türk Sen'in Asgari Ücret itirazına red

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Türk-Sen) asgari ücrete yaptığı itirazı görüşerek, reddetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, asgari ücret aylık brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak kaldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Türk-Sen’in itirazını görüştü. Gerçekleştirilen toplantıya devlet tarafını temsilen 3 üye, işçi tarafını temsilen 3 üye ve işveren tarafını  temsilen 5 üye katıldı.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen asgari ücret, devlet ve işçi taraflarının “evet” oyuyla aynı kalırken, işveren tarafı oylamada çekimser kaldı.

Buna göre, asgari ücret 1 Ağustos tarihinden itibaren aylık net 2 bin 958 TL,  haftalık 784.62, günlük 156.92 ve saatlik 19.62 TL olarak uygulanacak.

Yasanın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara asgari ücret yüzde30 indirimle uygulanacak.

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