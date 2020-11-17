TÜRK-SEN, yeni asgari ücretin bir an önce belirlenmesini istedi

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Arslan Bıçaklı, yazılı açıklama yaparak, Haziran ayı itibarıyla bakan ve milletvekillerinin bile hayat pahalılığı oranında artış aldığı ülkede asgari ücrete artış yapılmamasını eleştirildi. Bıçaklı, son dönemde dövizin yükselişi nedeniyle temel tüketim maddelerine yapılan zamların, çalışanların ve emeklilerin özellikle de özel sektörde sendikasız olarak çalışan işçilerin alım gücünün nerdeyse yüzde 40 oranında düşürdüğünü kaydetti… Arslan Bıçaklı, “Bugünden tezi yok derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı ve günün koşullarına uygun olarak yeni Asgari Ücreti belirlemelidir” dedi.