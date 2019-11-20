Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'ndan Tatar'a altın madalya

Başbakan Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Sadık Piyade’yi kabul etti.

TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na Başbakanlığın yapmış olduğu bağıştan dolayı şükranlarını sundu.

Vakfın kuruluş amacını anlatan Piyade, Kıbrıslı kardeşlerinin verdikleri destekle gönül bağlarının kuvvetli bir parçası olduklarını söyledi.

“Yavru vatanımızdan Vakfımıza yapılan bu anlamlı bağışların 45 yıldır devam eden dayanışmanın bir simgesi olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanan Piyade, TSK projelerine harcanmak üzere her sene Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na kaynak aktarıldığını ve böylece Silahlı Kuvvetlerinin gücünün artırılmasına katkı sağlandığını da kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “bizim her zaman yüreğimiz sizinledir” dedi.

Barış Pınarı Harekâtına inancının tam olduğu yönünde açıklamaları olduğunu ve yüreğinin de kendileriyle olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik operasyonların başarılı geçmesinden dolayı da mutluluk duyduğunu belirtti.

Operasyondan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Amerika ve Rusya ile olan ilişkilerde ortaya çıkan güvenin görüldüğünü dile getiren Tatar, ekonomide yakalanan istikrar ve haliyle de halkın refahı ve mutluluğunun olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarındaki işbirliklerinin de devam ederek, hak kavgasındaki mücadelelerinde Türkiye’nin de kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren Tatar, Rumların tek başlarına hareket ederek yapılan tüm önerileri reddetmesinden dolayı da Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerinin yanında olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın verilen mücadeledeki desteklerinin kendilerini gururlandırdığını da kaydeden Tatar, Vakfın çalışmalarının devamında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından TSKGV Genel Müdürü Sadık Piyade, Başbakanlık tarafından Vakfa yapılan bağıştan dolayı Başbakan’a altın madalya takdim etti.