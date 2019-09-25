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Türk ve Rum siyasi partiler biraraya geldi

Türk ve Rum siyasi partiler biraraya geldi
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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla yapılan rutin ortak toplantılar kapsamında ara bölgede bir araya  geldi.

Halkın Partisi’nin ev sahipliğinde  Ledra Palas Otel’de yer alan bugünkü toplantıda, “Adım Adım İşbirliği: Kıbrıs Sorununa Evrimsel Parçalı Yaklaşım” konusu tartışıldı.

Saat 10.30’da başlayan  ve  3 saati aşkın süren toplantı sonrasında, Slovakya’nın Lefkoşa  Büyükelçisi Jan Skoda kısa bir açıklama yaptı.

Skoda, açıklamasında, farklı görüşlere rağmen, toplantıya katılan siyasi parti temsilcilerinin; adanın iki yanındaki taraflar arasında daha fazla iş birliği mekanizması geliştirme,  var olan girişimleri yoğunlaştırma  ve suçlar, insani konular gibi hususlarda iki toplumun bir birine yönelik güvenini artırma amacıyla, neticede karşılıklı olarak kabul edilebilir kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak hedefiyle  ortak çabaları artırmanın önemini teyit ettiklerini belirtti.

Partilerin bir sonraki toplantısı, 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

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