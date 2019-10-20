Türkay Arhun, son yolculuğuna uğurlandı

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, Tenten Cips ve Kuruyemişleri sahibi Metin Arhun, Özmerhan Group sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Arhun ve Orta Eğitim öğretmeni Arzu Arhun Topcu’nun babası işadamı Türkay Arhun, geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.

Arhun’un cenazesi İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Başbakan Ersin Tatar Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yanısıra, iş dünyası, siyaset, spor ve sanat camiasından bir çok kişi katıldıTürkay Arhun başarılı bir işadamı olmasının yanı sıra, her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmış 4 kıymetli evlat, 7 torun ve 1 torun çocuğu sahibiydi.