Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti, Girne’de incelemelerde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Eylem Planı kapsamında, KKTC'de temaslarda bulunan TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran başkanlığındaki heyet, Girne Kaza Sosyal Hizmetler Dairesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

-GİKAD’dan konuk heyete sunum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran ile konuk heyet daha sonra, Acapulco Otel’de Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Gi-Ka KOOP’un yaptığı çalışmalarla ilgili sunuma katıldı. Etkinlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu da birer konuşma gerçekleştirdi.

-Kavuklu: ‘‘Güçlü kadın güçlü KKTC’dir”

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu etkinlikte yaptığı konuşmada, KKTC’de yaşayan kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişimi için dernek olarak çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekerek, “Güçlü kadın, güçlü KKTC, güçlü KKTC ise güçlü TC demektir” dedi.

İçim Çağıner Kavuklu, ‘Sözünün kadınıyız’ sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, “ Kadınlarımızı daha iyi noktaya getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Kırsal kesime gidilmeli kadınlar eğitilmeli ve ekonomiyle katılmaları sağlanmalı” diye konuştu.

Üreten kadınların özellikle pandemi sonrasında pazar sorunu yaşadığını ve üretmekten vazgeçtiklerini fark ettiklerine işaret eden Kavuklu, kadınların ürettiklerini pazarlayabilmesi için Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’ni (Gİ-KA KOOP) kurduklarını ve ilk anlaşmayı Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği’yle yaptıklarını vurguladı.

KKTC’ye özgü ‘Lapta İşi’ için uluslararası coğrafi tescil almak istediklerini ve bu konuda KKTC ve TC makamlarından yardım istediklerini anlatan Kavuklu, “Ülkemizde çok az kişi tarafından yapılan ‘Lapta İşini’ öğrenmek için Güney Kıbrıs’tan gelenler var. Bu işin coğrafi tescilini almazsak ilerde bu ürünleri yurt dışında hazırlayıp satışa sunabilirler” diye konuştu. Kadınlara ekonomiyi ayaklarına götürmek için dikiş makineleri hibe ettiklerini dile getiren Kavuklu, “Sipahi köyünde 20 kadına makine verdik. Kumaş ve iplik tedarik ediyoruz. Kadınlara dikiş öğrettik. 3 bin parça dikim yapıldı ve para kazanmaya başladılar. ’’şeklinde konuştu.

Beyarmudu köyünde tarım okulunu hayata geçireceklerine dikkat çeken Kavuklu, “Harnup ve zeytin fidesi yetiştireceğiz. Dünyada ender bulunan köşeli susamı ve yağını üretmek istiyoruz. Sıvı tarımda da gübre üreteceğiz” dedi.

Yurt dışındaki kadın kuruluşları ile iş birliği yaptıklarını ve Türkiye’de 81 ilde temasları olduğunu anlatan Kavuklu, “İlk fuarımıza Antalya’da katıldık ve satışlarımızı yaptık. Türkiye’de birçok kadın kuruluşuyla iş birliği içindeyiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile çalışmalar yaptık. Sosyal medyadan yaptığımız işleri gören Azerbaycan’daki kadınlar, KKTC’ye geldi. Gelecek ay Bakü’ye Türkçe konuşan devletlerin toplantısına gideceğiz ve ülkeyi tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

-Taçoy: "GİKAD ile iş birliğinden memnunuz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise konuşmasında, yaptıkları güzel işlerden dolayı GİKAD üyelerini tebrik etti. Bakan Taçoy, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile olan iş birliğinden çok mutlu olduğunu belirterek, çalışmaları daha ileriye götürmek için Bakanlık olarak teşvikte bulunacaklarını kaydetti.

Taçoy ayrıca, devlet koruması altındaki çocukların barınması için İçim Çağıner Kavuklu’nun merhum annesi adına kurulan “Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı” tarafından Sevgi Evi projesinin yapıldığını anlattı.

Taçoy konuşmasının devamında devlet, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri iş birliğinde köylerde üretim yapılabileceğine ve böylece aidiyet duygusunun artacağına vurgu yaptı.

GİKAD’a verilmek üzere dokuma tezgahları için girişim yaptıklarını da anlatan Taçoy, GİKAD’a, Gİ-KA KOOP’a ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’na teşekkürlerini sundu.

Etkinliğin sonunda Gİ-KA KOOP tarafından yapılan ürünler konuk heyete takdim edildi.

Üç günlük çalışma ziyaretini tamamlayan TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı heyeti, dün akşam adadan ayrıldı.