Türkiye Altın Marka ödülleri yatırımcıları buluşturuyor

Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan yatırımcılar geliyor. Bankacılık sektöründen gıdaya kadar birçok sektörden gelecek yatırımcılar bir milyar dolarlık yatırım için Türk firmalarıyla iş birliği görüşmelerinde bulunacak Bu yıl üçüncüsü İdeal Su sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında, önemli ticari eşleştirme görüşmeleri düzenlenecek. Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan gelecek iş adamları Türk firmalarıyla yatırım fırsatlarını 13 Aralık 2019 Cuma akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenecek Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında konuşacak. Toplamda 1 milyar dolarlık yatırım opsiyonlarını değerlendirecek firmaların Türkiye’de özellikle bankacılık ve gıda sektöründen firmalarla görüşmesi bekleniyor. Yatırımlar 2020’de ülkemize can suyu olacak Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Türkiye’nin en beğenilen markalarının ödüllendirileceği Türkiye Altın Marka Ödüllerinin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını belirterek “Ödül töreni kapsamında ülkemize Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan önemli iş adamlarını getirtiyoruz. Yatırım amacıyla ülkemize gelen bu iş adamlarını ödül töreni sırasında ve sonrasında birçok yerli markamızla iş birliği yapması için ticari iş görüşmeleri kapsamında buluşturacağız. 2020’de başlaması öngörülen yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımlar, ülkemiz ekonomisine can suyu olacak” diye konuştu.