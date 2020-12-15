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Türkiye Belediyeler Birliği ile toplantı

Türkiye Belediyeler Birliği ile toplantı
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği üyeleriyle Türkiye Belediyeler Birliği üyeleri Zoom programı üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi. 
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı dünkü toplantıda  kardeş belediyelerin yapacağı ortak etkinliklerin nasıl olacağı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, kardeş belediyelerin kültür, sanat, spor gibi faaliyetlerle birlikte ortak projelere imza atabileceği, ayrıca, K. T. Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde araç desteği, alt yapı ve ortak projelerde ne yapılabileceği görüşüldü.
Yapılacak çalışmalar ve hayata geçirilecek projelerle kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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